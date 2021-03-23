العقود الأميريكية للغاز الطبيعي ترتفع حوالي 2% بفعل صادرات قياسية للغاز المسال

2021/03/23 | 08:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

صعدت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي 2% إلى أعلى مستوى لها في أسبوع أمس الاثنين ، بفعل صادرات قياسية للغاز الطبيعي المسال وتوقعات بأن يرتفع الطلب الأسبوع القادم بعد أن دفع تراجع الأسعار في الأسابيع

الماضية شركات توليد الكهرباء إلى حرق المزيد من الغاز بدلا من الفحم.

وبعد أربعة أسابيع متتالية من الهبوط، صعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 4.7 سنت، أو 1.9%، لتسجل عند التسوية 2.582 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 12 مارس آذار.

وعلى الرغم من مكاسب اليوم، فإن العقد ما زال منخفضا حوالي 22 بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.3416 دولار

للمليون وحدة حرارية بريطانية أثناء الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس في منتصف فبراير شباط.

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