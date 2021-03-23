الإعمار والبلديات: المستفيدون من شبكة الماء 20 مليون نسمة

2021/03/23 | 08:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنفذ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة 34 مشروع ماء موزعة بين محافظات البلاد، مفصحة عن وصول عدد المخدومين من شبكاتها الى 20 مليون نسمة. وكانت وزارة التخطيط ، قد اعلنت في وقت سابق أن التعداد السكاني للبلاد عام 2020 تجاوز 40 مليون نسمة.وافاد مدير عام المديرية العامة للماء المهندس نجم الحيالي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بان “مديريته اعدت الخطط اللازمة لتنفيذ عدد كبير من مشاريع الماء بما يضمن زيادة نسبة المخدومين والقضاء على اي شح للماء يحدث في البلاد».وكشف عن ان “عدد المخدومين من شبكات مشاريعها ببغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان العراق، بلغ 19 مليونا و939 الف مواطن”، مرجعا الزيادة بعدد المخدومين الى “خطط ومشاريع الوزارة لتوفير مياه الشرب”، مشيرا الى ان “عدد المشاريع المنفذة حاليا من قبل الوزارة بلغ 34، منها 26 مشروعا مستمرالعمل فيها اذ توجد مشاريع حققت نسب انجاز متقدمة وسيتم افتتاحها قريبا لاسيما بالمناطق المحررة، الى جانب وجود مشاريع بدأت الضخ الفعلي للماء بشكل تجريبي».ونبه الحيالي الى “وجود ثمانية مشاريع متلكئة لم تحقق نسب انجاز متقدمة”، عازيا ذلك الى “الازمة المالية وعدم صرف مبالغ وتخصيصات للمديرية اضافة الى الظروف الامنية لبعض المناطق، اضافة الى جائحة كورونا وما سببته من خروج وتوقف الاعمال ببعضها».مؤكدا “مساعي المديرية للحصول على التخصيصات المالية اللازمة من اجل ادراج عدد من مشاريع الماء الجديدة ضمن خطتها وتحقيق اكبر نسبة من المخدومية لاسيما ان المديرية استنفرت جميع جهودها لحل اية اشكالية تواجه المشاريع التي تنفذها».

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