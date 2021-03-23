بلينكن: لا نزال قلقين بشأن تداعيات الصراع في إقليم تيغراي

2021/03/23 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إدراة بلاده لا تزال قلقة بشأن تداعيات الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي، وتأثيرها على أوضاع السكان هناك واستقرار المنطقة.

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