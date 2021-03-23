النفط تردُّ على أنباء خطورة منظومة غاز السيارات: تتحمل 70 درجة مئوية والتقسيط ميسّر

2021/03/23 | 08:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عدد العجلات التي زودت بمنظومة الغاز، فيما أشارت إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على التحويل لمنظومة الغاز بدلاً من منظومة البنزين.

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وقال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، علي عبد الكريم الموسوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (23 آذار 2021): إن "عدد السيارات التي تعمل بمنظومة الغاز بلغ 17 ألف سيارة، وما يقارب من 80 الى 100 سيارة تضاف لهذا العدد شهرياً"، لافتاً إلى أن "هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على التحويل لمنظومة الغاز".

وأضاف، "يبلغ سعر المنظومة 500 ألف دينار مع صيانة مجانية لمدة عام كامل، والمنظومة من مناشئ عالمية رصينة إيطالية وتركية، وتم تقديم تسهيلات للمواطنين من خلال بيع المنظومة بالتقسيط بدفع 50 ألف دينار شهرياً من دون فوائد وبشكل ميسر، كما أن سعر المنتج 200 دينار للتر الواحد، بينما سعر لتر الغاز في إقليم كردستان 375 دينارا".

وبين الموسوي، أن "إجراءات الدفع بالتقسيط ميسرة جداً بوجود كفيل، فإذا كان هذا الكفيل من وزارة النفط تكون كفالته من دون صحة صدور، كما يمكنه كفالة 10 أشخاص، أما إذا كان الكفيل موظفا في وزارة أخرى فيكون بتأييد وصحة صدور ترسل بيد المعتمد في اليوم ذاته".

وأشار إلى "استعداد الشركة لإضافة منظومة الغاز لجميع السيارات التي تعمل بمنظومة البنزين في العراق، حيث بلغ عدد الورش 24 ورشة، بالإضافة إلى وجود من 45 إلى 50 منفذاً منتشراً في بغداد والمحافظات".

وفي ما يتعلق بمخاوف المواطنين من انفجار المنظومة، بين الموسوي، أن "هذه المخاوف دخيلة وليس لها أي صحة، خاصة وأن المنظومة تتحمل درجة حرارة 70 درجة مئوية ولا تشكل ضرراً، والدليل السيارات الحكومية التابعة للوزارة والتي تعمل منذ ثلاث سنوات، خاصة في سيارات (البيك آب) التي توضع المنظومة في حوض السيارة المكشوف والذي يتعرض للحرارة بشكل مباشر، ولم يحدث أي خطر مما ذكر من شائعات".

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