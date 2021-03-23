الاقاليم النيابية: أربعة تريليونات تخصيصات تنمية الأقاليم في الموازنة

2021/03/23 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، الثلاثاء، أن أربعة تريليونات تخصيصات تنمية الأقاليم في الموازنة.وقال عضو اللجنة محمود الكعبي في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "حصلت زيادة بتخصيصات تنمية الأقاليم من تريليونين إلى اربعة تريليونات، كما أن مبالغ البترودولار أيضاً زادت من 500 مليار إلى تريليون، وكذلك هناك تخصيصات المنافذ الحدودية والمنظمات الدولية".وأضاف الكعبي، أن "بعض المحافظات أخذت خصوصية من ناحية التخصيصات، ومنها ذي قار بسبب وضعها حيث خصص لها صندوق بنحو 300 مليار، فضلاً عن تخصيصات تنمية الأقاليم وغيرها"، مشيراً إلى أن"صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة كذلك تمت زيادته".وختم بأن "أغلب تخصيصات المحافظات هي للمشاريع المستمرة وبنسبة 70% لإكمال إنجازها، بينما تكون التخصيصات المتبقية للمشاريع المستحدثة".

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