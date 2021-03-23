البياتي: اميركا تدعم المخطط الكردي بضم سنجار وكركوك الى اراضيها

2021/03/23 | 08:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان اميركا تدعم الاكراد في مجمل مخططاتهم واحدها الانفصال عن العراق في حال الحصول على الدعم الدولي، لافتا الى ان الدعم الاميركي لايتقصر على استقلال الاكراد بل ستكون واشنطن الى جانبهم في محاولات ضم سنجار وكركوك الى اراضي كردستان.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “اميركا انشأت قواعد لها في كردستان بالامكان اتخاذها كمراكز ادارة عمليات وسيطرة وكذلك شن الحروب ان ارادت ذلك، متخذة من الاقليم موقعا استراتيجيا مابين تركيا وايران”.واضاف ان “واشنطن تدعم الاكراد في المخطط الانفصالي عن العراق وانشاء دولة كردستان، الا ان الوضع الاقليمي في المنطقة لايسمح بانشاء مثل هكذا دولة”.وبين ان “اميركا تدعم الاقليم في محاولات ضم سنجار وكركوك الى اراضيها، ضمن مخطط يهدف الى ربط كردستان بسوريا من اجل تسهيل مهمة القوات الاميركية لربط اكراد سورية بنظرائهم في العراق عبر سنجار”.



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