2021/03/23 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر نواب من مختلف الكتل السياسية من خطورة مخيم الهول في الاراضي السورية على العراق والمنطقة، مؤكدين ان المخيم يحتوي على عوائل داعش الارهابي واطفالهم ويخضع لحماية اميركية ويمثل قنبلة موقوته في المنطقة.وقال عضو لجنة الامن النيابية كاطع نجمان، لـ /المعلومة/، ان “احتواء مخيم الهول على عوائل داعش ينذر بظهور جيل جديد من الارهابيين يشكلون خطرا على العراق والمنطقة”.من جانب اخر، اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، لـ /المعلومة/، ان “عوائل داعش واطفالهم في مخيم الهول يخضعون لحماية اميركية حيث تستفيد منهم واشنطن وتستغلهم كقنبلة موقوته ضد اي دولة ترغب بزعزعة امنها واستقرارها”.من جهة اخرى، بين النائب السابق رعد الماس لـ /المعلومة/، ان “مخيم الهول في سورية يشكل خطرا على الوضع الامني في البلاد، حيث يحتوي على اكثر من 20 الف عنصر ارهابي مايمثل تهديدا للعراق والمنطقة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات نيابية من خطورة مخيم الهول على العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات نيابية من خطورة مخيم الهول على العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).