مصدر السَّلَطات

2021/03/23 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستمع هذه الفترة في محاولة للترفيه عن النفس لحوارات المذيع البريطاني بيرز مورغان التي تذاع عبر البرنامج التلفزيوني "صباح الخير بريطانيا" والمسجلة على اليوتيوب.مورغان ترك مؤخراً البرنامج بسبب اختلافه مع القناة على إثر آرائه التي طرحها في البرنامج تجاه ميغان ماركل بعد مقابلتها الشهيرة مع أوبرا، إلا أنه لم يترك لذاعته التي لازالت تصاحبه في كل حديث يدلي به.

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