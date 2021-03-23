2021/03/23 | 08:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان قانون الموازنة نص على قيام الاقليم بتسليم ورادات 250 الف برميل من النفط الى بغداد، في حين ان ارتفاع الدولار سيزيد من حصة الاقليم من الورادات النفطية خاصة ان المعلومات مازالت مبهمة بشأن كمية الصادرات النفطية من الاقليم.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قيمة الدولار ارتفعت امام الدينار بنسبة تتجاوز الـ 20 بالمئة، حيث جاءت هذه الزيادة بعوائد كبيرة للاقليم في ظل ارتفاع اسعار النفط”.واضاف ان “نسبة كردستان من الموازنة البالغة 13 بالمئة ستبقى نفسها، لكن الاقليم سيحصل على ايرادات اضافية من خلال زيادة مدخولات الدينار في ظل ارتفاع الدولار”.واوضح ان “الاقليم ملزم بتسليم واردات 250 الف برميل الى بغداد، في حين مازالت الارقام الحقيقية عن الكميات المصدرة عبر الاقليم غير معلومة، وبالتالي فأن الاقليم اول المستفيدين من ارتفاع سعر الصرف وكذلك اسعار النفط، في وقت يعيش فيه المواطن معاناة كبيرة وحصار اقتصادي فرضته الحكومة لخدمة اجندات معينة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خبير اقتصادي: ارتفاع سعر صرف الدولار عاد للاقليم بمبالغ كبيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خبير اقتصادي: ارتفاع سعر صرف الدولار عاد للاقليم بمبالغ كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).