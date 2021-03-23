بابل: طبيب يحصل على عضوية المجلس الآسيوي لمحرري العلوم

2021/03/23 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل - واع- ايمان محمدحصل الأستاذ الدكتور علاء هاني حسن الجراخ التدريسي في كلية الطب بجامعة بابل على عضوية المجلس الآسيوي لمحرري العلوم ACSE لعام 2021. وقال الجراخ لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اختيار أعضاء المجلس من العلماء والمحررين من دول آسيا يتم من خلال عدة معايير أهمها اشتراكهم في رئاسة أو عضوية هيآت التحرير لمجلات عالمية رصينة ولهم باع طويل في النشر العلمي العالمي الرصين وغيرها".وأضاف أن "الأنشطة الأساسية لمجلس ACSE تتضمن دعم التطوير المهني من خلال الندوات وورش العمل التدريبية والدورات والمؤتمرات والحفاظ على معايير طموحة للتحرير والنشر في جميع أنحاء القارة الآسيوية ومساعدة المتخصصين في مجتمع النشر العلمي على التواصل والتعاون".وأشار إلى أن "المجلس الآسيوي لمحرري العلوم ACSE هي المنظمة الأولى في آسيا التي تم تطويرها بهدف توفير منصة موحدة وفعالة للمحررين والعلماء الآسيويين حيث يمكنهم من فهم مشاكلهم الخاصة بالتحرير والتعرف على الحلول، وتناول تحديات المستقبل لتحسين جودة المنشورات العلمية وتطوير العلماء في القارة الآسيوية".وأوضح أن "ACSE هي منظمة غير ربحية من أصل آسيوي، ولكن لها أفق دولي تم إنشاؤها في المقام الأول بهدف توفير وتعزيز أفضل الممارسات في المنشورات العلمية ونشر المعلومات والحلول المبتكرة لمشاكل النشر بشكل أساسي من خلال ربط المجتمع الأكاديمي الآسيوي بالمجتمعات والمنظمات الدولية العالمية".

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