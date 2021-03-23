 نائب: اعضاء البرلمان سيرفضون اي اتفاق مع الاكراد يضر بمصلحة العراق

2021/03/23 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد النائب عن تحالف الفتح عباس شعيل، ان اعضاء البرلمان سيرفضون اي اتفاق مع الاقليم يضر بمصلحة العراق، لافتا الى ان المادة 11 من الموازنة تمثل محور الخلاف مع الاقليم.وقال شعيل لـ /المعلومة/، ان “الفقرة 11 تمثل محور الخلاف مع الاقليم حول الموازنة، وهناك بعض الفقرات اضيفت للموازنة ويوجد تحفظ عليها”.واضاف ان “حكومة الاقليم لاتريد ان تكون شريك حقيقي للحكومة الاتحادية في موضوع استحصال ايرادات الاقليم من المنافذ الحدودية”.وبين ان “الوفد الكردي المفاوض حتى لو اتفق مع رؤساء الكتل على نقاط تضر بالعراق بشكل عام فأن اعضاء البرلمان سيرفضون ذلك ولن يمرروا الموازنة وفق هكذا اتفاقات”.



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