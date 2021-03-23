الصحة تجري مسحا لكورونا في القرى

2021/03/23 | 09:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية توجيه وزير الصحة حسن التميمي، الفرق الصحية باجراء عمليات المسح لفيروس كورونا في القرى والأرياف.

وجاء في بيان للوزارة مساء امس الاثنين، ان "وزير الصحة والبيئة وجه دوائر الصحة بارسال الفرق الصحية الى القرى والأرياف للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا لزيادة نسبة الاصابات وتاشير اصابة عوائل كاملة نتيجة عدم التزامهم بالتعليمات الصحية".

واضاف البيان "كما وجه الوزير بادخال مستشفى مندلي الجديدة للعمل اعتبارا من يوم الاربعاء ٢٤ اذار".

PUKmedia / وكالات

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