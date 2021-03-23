الكشف عن اخر تطورات رحلة البحث عن الكنز الكامن في غرب العراق

2021/03/23 | 09:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الاثنين، نسب الانجاز في عمليات التنقيب على حقول النفط والغاز في المناطق الغربية .

وقال الطرموز في تصريح ان ” نسبة الانجاز في عمليات التنقيب على حقول النفط والغاز من قبل الفرق الزلزالية التابعة لوزارة النفط بلغت في مناطق جنوب قضاء راوه غربي الانبار نحو 14،56% ضمن خطة اعدتها وزارة النفط بالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية والقوات الامنية اجراء عمليات مسح واسعة النطاق تعد الاولى من نوعها تشمل معظم مدن الانبار “.

واضاف ان” الفرق الزلزالية اجرت عمليات مسح (ثنائي الابعاد) شمل المناطق المحصورة بين بحيرة الثرثار شمالي مدينة الرمادي وصولا الى منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، وتعد هذه المساحة هي الاكبر من حيث وجود حقول النفط والغاز”.

وأوضح الطرموز، أن “دراسات حديثة اجريت على المناطق الغربية صنفت البعض منها كمناطق واعدة لاحتوائها على مكامن هيدروكربونية وان استكشافها يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الخزين الهيدروكربوني “.

يشار الى ان 20 فرق زلزالية باشرت عملها قبل خمسة اشهر تقريبا في عمليات التنقيب على حقول النفط والغاز في المناطق الغربية.

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