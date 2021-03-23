المالية النيابية: ضغوط أميركية وراء رفع سعر الدولار .. الفقراء هم المتضررون

2021/03/23 | 09:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

افصحت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، عن وجود ضغوط أميركية تقف وراء قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مؤكدا أن الطبقات الفقيرة هي المتضررة من سعر الصرف.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “سعر صرف الدولار قضية سياسية وفيه بعد دولي واقليمي”، مبينا أن “سعر الصرف خضع لضغط امريكي”.

وأضاف الشبكي، أن “الطبقات الفقيرة هي المتضررة من سعر الصرف”، لافتا إلى أن “الدولار مختفِ ومحتكر بيد المضاربين”.

وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية، “ذهاب الحكومة الى تعديل سعر الصرف”، موضحا أن “سعر الدولار مرتبط بسد العجز المالي في الموازنة ولن يعرقل تمريرها”.



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