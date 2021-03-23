الرجل النسوي - نادية خلوف

2021/03/23 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف عزيزي الرجل : لا تخلط بين ذكوريتك و النسوية!رأيت اندفاعك الكبير كي تشارك النساء همومهن، واندفاعك لأن تفرض وجودك في مجموعاتهن كنسوي ، كما رأيتك و أنت تعنّف زوجتك بينما تحتسي كأسك ، وتتعالى عليها .



أنت خطير تماماً كعالم دين لم نعرف من علمه سوى حديثه عن جسد المرأة و المحرمات منه ، حيث يشبه جسدها التّفاحة فيه أماكن منخورة لا تؤكل .سوف أوجه لك سؤالاً : هل صحبت زوجتك و أطفالك إلى أماكن توفر لهم ......





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