البرازيل: عودة دا سيلفا في ظل تفاقم الأزمة - مصطفى عبد الغني

2021/03/23 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_عبد_الغني تعاني البرازيل من أزمةٍ مزدوجة مع ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى ما يزيد عن 270 ألف حالة لتصبح ثاني دولة في عدد الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، رغم أن نسبة الوفيات بالنسبة لعدد المصابين أعلى في بريطانيا ودول أوروبية أخرى.ولكن الجائحة ساءت كثيرًا بسبب سياسات الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو.



أنكر بولسونارو الجائحة وعارض اللقاح، مما سمح للعدوى بالتفش ......





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