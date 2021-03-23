100 اصابة جديدة بكورونا في احدى المحافظات العراقية

2021/03/23 | 09:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت محافظة ديالى، الثلاثاء، 94 حالة إصابة جديدة في الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر طبي ان “ديالى سجلت 94 إصابة جديدة، مقابل 132 حالة شفاء، دون أي وفيات بالجائحة”.

وأوضح المصدر، أن “إجمالي الإصابات بلغ 27889، و 26498 حالة شفاء، مقابل 288 وفاة”

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