إحصائية نيابية: 20 مليون عراقي تأثروا بتغيير سعر صرف الدولار

2021/03/23 | 09:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، عن إحصائية نيابية صادمة بشأن اعداد المتضررين من تغيير سعر صرف الدولار، مؤكدا أن اعدادهم بلغت 20 مليون عراقي.

وقال العقابي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “اعادة سعر الدولار الى الواجهة مهم جدا كون هذه القضية قد غيبت في الفترة الأخيرة”، مبينا أن “الحكومة لا تعرف سوى الاستقطاع والقروض وسعر الدولار”.

وأضاف، ان “اكثر من 20 مليون عراقي تأثر بسعر الدولار”، مشيرا إلى ان “منهجية الدولة تستهدف قوت المواطن العراقي”.

ولفت العقابي إلى أن “اسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت الى اكثر من 30 بالمئة”، موضحا ان “نسب الفقر في الجنوب وصلت الى 50 بالمئة”.

من جانب آخر بين العقابي ان “الاعفاءات للاردن خفظت الايرادات الكمركية بنسبة 45 بالمئة”، مشيرا إلى أن “ما يعلن عن ايرادات كمركية تضليل واضح”.



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