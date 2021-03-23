بالصور.. عمليات بغداد تبدأ برفع أول سيطرة عسكرية في جانب الرصافة

2021/03/23 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن البدء برفع اول سيطرة في جانب الرصافة.وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إنه "تم البدء برفع سيطرة الموال بتنسيق مع الجهد الفني برئاسة نائب قائد الفرقة الخاصة اللواء جاسم الزبيدي".واضاف ان "هذه هي اول سيطرة ترفع في جانب الرصافة".

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