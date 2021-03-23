بعد توجيه حكومي برفعها.. القوات الأمنية تزيل أول سيطرة في جانب الرصافة ببغداد

2021/03/23 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن البدء برفع اول سيطرة في جانب الرصافة.

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في بيان، إنه "تم البدء برفع سيطرة الموال بتنسيق مع الجهد الفني برئاسة نائب قائد الفرقة الخاصة اللواء جاسم الزبيدي".

وأضاف، أن "هذه هي اول سيطرة ترفع في جانب الرصافة".

يتبع.



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