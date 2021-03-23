أمريكا.. مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة بإطلاق نار داخل مركز تجاري

2021/03/23 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت مصادر أمنية أمريكية، مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم رجل شرطة، مساء الاثنين، جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة بولدر بولاية كولورادو، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت السلطات الأمريكية في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادثة، أن "الشرطة ألقت القبض على مشتبه به بعد إصابته"، دون ذكر تفاصيل كثيرة.

ووقعت الحادثة حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين في متجر "كينغ سوبرز" للبقالة في منطقة تيبل ميسا.

وكانت شرطة بولدير قد أعلنت في وقت سابق أن عناصرها تعاملوا مع إطلاق نار في محل في منطقة تايبل ميسا، ودعت إلى الابتعاد عن مكان الحادث، حيث احتشدت وحدات كثيرة من عناصر الأمن وخدمة الإسعاف.

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