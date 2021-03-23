العراق.. حل البرلمان يكمن بطريقتين

2021/03/23 | 09:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الخبير القانوني فلاح الكاهجي، يوم الاثنين، طريقتين لحل مجلس النواب العراقي، مؤكدا أن وجود البرلمان واجراء الانتخابات يتعارضان وذلك خوفاً من استغل...

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