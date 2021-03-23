صاعقة رعدية ’تخطف’ رياضية أميركية أثناء تدريبات وسط المياه

2021/03/23 | 09:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقيت رياضية الألواح الشراعية السلفادورية كاثرين دياز، مصرعها، جراء صاعقة برق ضربتها عندما كانت تتدرب لبطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية.

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وأصاب البرق دياز الباغلة من العمر 22 عاماً، بمجرد دخولها المياه في شاطئ التونكو الذي يبعد نحو 16 كيلومترا عن العاصمة سان سلفادور يوم الجمعة الماضي.

وقال الاتحاد الدولي للألواح الشراعية "جسدت كاثرين البهجة والطاقة التي تميز رياضة الشراع وتجعلها محببة إلى قلوبنا جميعا كسفيرة عالمية للرياضة".

وكانت دياز تستعد لبطولة العالم التي من المقرر إقامتها بين 29 أيار و6 حزيران المقبل في بلادها.

ولأول مرة ستصبح مسابقة الألواح الشراعية بطولة رسمية في الألعاب الأولمبية في الدورة المقبلة.

رويترز

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