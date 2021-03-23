الكشف عن حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين في الموازنة

2021/03/23 | 09:37 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

نفى نائب رئيس اللجنة المالية النيابية النائب مثنى السامرائي، ما أشيع عن فرض ضرائب جديدة على المواط...

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