فرق الدفاع المدني في العتبة العلوية تخمد حريقا اندلع في المدينة القديمة بالنجف

2021/03/23 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني التابعة للعتبة العلوية المقدسة حريقا اندلع في احد الدور المتهالكة في منطقة الحويش المجاورة لمرقد الإمام علي (ع)، ضمن نطاق المدينة القديمة بالنجف.وأشار مسؤول الدفاع المدني ، الى ان فرق الدفاع المدني التابعة للعتبة المقدسة اخمدت الحريق ومنعت انتشاره ./انتهى.

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