رئيس أركان الجيش يصل الى البصرة

2021/03/23 | 09:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وصل رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبدالامير يار الله صباح اليوم الى البصرة .وقال مراسل نينا ان يارالله سيعقد اجتماعا للقيادات الامنية لمناقشة الوضع الامني بالمحافظة ./انتهى

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