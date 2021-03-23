نفط البصرة يسجل ارتفاعا في اسعاره

2021/03/23 | 09:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجل نفط خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الثلاثاء، ارتفاعا في سعرهما بعد افتتاح البورصة.وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 65.28 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.46%عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.94 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 2.87%.وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة …

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