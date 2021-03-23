أول اجتماع حضوري لوزراء خارجية الناتو منذ عام

2021/03/23 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ناتو، وجهاً لوجه في مقر الحلف ببروكسل اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ أكثر من عام.

وسيعمل الوزراء على تحضير قمة مقبلة لمناقشة مجموعة من المقترحات لإصلاح الحلف العسكري.

ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن الاجتماع، ضمن زيارة أوروبية قد تساعد في إعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي التي توترت في ظل الإدارة الأمريكية السابقة.

وبسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا، كان آخر اجتماع لوزراء خارجية الناتو وجهاً لوجه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.



ومن المقرر أن ينتهي الاجتماع غداً الأربعاء.

وسيتشاور الحلفاء حول مستقبل مهمتهم في أفغانستان اليوم، لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ الاثنين في مؤتمر صحافي قبيل الاجتماع إن “جميع الخيارات مطروحة ولم يتخذ قرار نهائي”.

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