"علاقات جنسية في أماكن الصلاة".. فضائح تهز البرلمان الأسترالي

2021/03/23 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية المحافظة، أقدموا على أعمال جنسية داخل البرلمان، ما زاد من ضعف السلطة التنفيذية التي تتعرض أساسا للانتقاد بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.

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