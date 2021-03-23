حكم عراقي يقرر الاعتزال وهجرة البلاد

2021/03/23 | 09:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادقرر الحكم العراقي محمد طارق، الاعتزال نهائياً من التحكيم في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.وقال مصدر مقرب من محمد طارق في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن ” الحكم محمد طارق يعيش فترة صعبة جداً، بسبب التهميش الذي يتعرض له من قبل لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية”.واوضح ان “طارق قرر الاعتزال و ترك الرياضة نهائياً و المغادر من العراق”، مبيناً ان “الحكم يشعر بانه يدفع ثمن كونه نجل الحكم السابق طارق احمد ولهذا السبب يتم تهميشه”.يذكر أن احمد قاد خمس مباريات فقط من اصل 25 مباراة في الموسم الحالي.



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