العثور على جثتي مدنيين اعدمهما داعش في بساتين الوقف بديالى

2021/03/23 | 09:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اكد مسوؤل حكومي في ديالى، الثلاثاء، العثور عل جثتي مدنيين اعدمهما داعش الارهابي في بساتين الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية العبارة مازن التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة عثرت على جثتي مدنيين في بساتين الوقف شرقي ناحية العبارة وعليهما اثار اطلاقات نارية في منطقة الراس لافتا الى ان كل المؤشرات تشير الى انهما تعودان لمدنيين اثنين اختطفا قبل 72 ساعة قرب منطقة زاغنية في اطراف العبارة”.

واضاف التميمي،ان” الجثتين تم نقلهما الى الطب العدلي في بعقوبة مؤكدا بان عملية البحث عن 3 مختطفين منذ 3 ايام مستمرة ولايزال احدهم مفقود حتى الان”.

وكان داعش الارهابي خطف 3 مدنيين في اطراف العبارة قبل 3 ايام واقتادهم الى جهة مجهولة فيما بدات القوات الامنية عملية بحث وتحري”.



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