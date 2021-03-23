بالصور..رفع سيطرة الموال بجانب الرصافة في بغداد

2021/03/23 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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باشرت قيادة عمليات بغداد اليوم الثلاثاء برفع بعض السيطرات في جانب الرصافة في بغداد.

مصدر امني ذكر للسومرية نيوز ان قائد عمليات عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت اشرف ميدانيا برفع اول سيطرة من جانب الرصافة وهي سيطرة الموال في منطقة شارع فلسطين وذلك بتنسيق مع الجهد الفني برئاسة الوزراء المتمثل باللواء جاسم الزبيدي نائب قائد الفرقة الخاصة.

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