نائب: الضغط البرلماني سيستمر لإلزام الحكومة بتخفيض سعر الدولار

2021/03/23 | 09:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن عضو مجلس النواب، عباس الزاملي، ان خفض سعر صرف الدولار لا علاقة لها بتأجيل إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدا على استمرار الضفوط على الحكومة من أجل إعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي.قال الزاملي في حديث صحفي إن “مطالبات بعض الكتل السياسية والنواب بإعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى وضعه …

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