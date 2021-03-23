أسعار الدولار مستمر بالانخفاض في الأسواق العراقية.. ماذا يجري؟

2021/03/23 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

لليوم الثاني على التوالي، تواصل اسعار صرف الدولار الانخفاض بشكل مستمر، حتى وصلت لارقام لم تشهدها منذ نحوين شهرين.

وبلغت اسعار صرف الدولار في بغداد – بورصة الكفاح: 145,150، فيما جاء سعر الشراء في الصيرفات 144,500، اما سعر البيع فبلغ 145,500، وهو ما لم تسجله الصيرفات والاسواق العراقية منذ مدة، حيث تستقر اسعار صرف الدولار منذ نحو شهرين في مستويات اعلى من الـ146 الف دينار.

وهبطت اسعار صرف الدولار في الصيرفات العراقية يوم امس، إلى 145,750 دينارا لكل مئة دولار، قبل ان تهبط 250 دينارًا اضافيًا اليوم الثلاثاء.

وجاءت اسعار صرف الدولار في باقي الاسواق العراقية:

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البصرة / بورصة

144,850

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الموصل / بورصة

145,200

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النجف / بورصة

145,250

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