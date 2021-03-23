2021/03/23 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت قناة "فوكس نيوز" إن نسبة كبيرة من مشاهديها يرون أن الرئيس جو بايدن لن يكمل الفترة الرئاسية وسيغادر منصبه قبل الموعد المحدد بسبب وضعه الصحي.

ووفقا للقناة فإن متابعيها يعتقدون أن اختيار بايدن زعيما للولايات المتحدة لم يكن عرضيا، ويرجحون أن تحل نائب الرئيس، كامالا هاريس، مكانه قريبا.

وقال أحد المتابعين الذي كتب باسم مستعار "MassiveMemberClub"، لقد "تم التخطيط لكل شيء مسبقا.



لطالما كان بايدن وسيلة لتحقيق غاية - حصان طروادة.



في النهاية، سيعلنوا أنه لم يعد قادرا على تولي المنصب، وستحل نائب الرئيس هاريس مكانه".

وقد أثار تعثر بايدن، (78 عاما) 3 مرات وسقوطه، أثناء صعوده سلم الطائرة يوم الجمعة الماضي، جدلا وانتقادات لحالته الصحية.

وعلى إثر ذلك صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "في حالة صحية جيدة".

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، إن "الجو كان عاصفا جدا في الخارج"، وأكدت أن بايدن "في حالة جيدة بنسبة 100%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكيون يرجحون مغادرة بايدن لمنصبه بسبب وضعه الصحي وتحل محله هاريس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكيون يرجحون مغادرة بايدن لمنصبه بسبب وضعه الصحي وتحل محله هاريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).