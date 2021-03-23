الأنواء الجوية تنشر توقعاتها لحالة الطقس: أمطار رعدية ابتداء من اليوم

2021/03/23 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (23 آذار 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى عودة الأمطار الرعدية مجدداً.

وبحسب جداول الهيأة، التي تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "طقس المنطقة الوسطى لليوم الثلاثاء سيكون غائم جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً".

وأضافت، أن "طقس المنطقى الشمالية سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار رعدية أحياناً، وفي المنطقة الجنوبية، سيكون غائم جزئياً وأحياناً إائم وردجات الحرارة ترتفع قليلاً".

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