القوات الأمنية تعثر على جثتي اثنين من الثلاثة المختطفين في ديالى - عاجل

2021/03/23 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىأفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (23 آذار 2021)، بالعثور على جثتين في احد بساتين مناطق شمال شرق بعقوبة، تعود إلى اشخاص اختطفوا قبل يومين.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية عثرت على جثتين تعودان إلى مختطفين اثنين من أصل ثلاثة، اقتيدوا إلى جهة مجهولة يوم الأحد الماضي".وتابع ان "الجثتين عثر عليهما في احدى البساتين حوض الوقف وعليها اثار اطلاقات نارية في الراس"، مشيرا الى انه "تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي في بعقوبة لاستكمال الاجراءات".ويقول مسؤول حكومي في محافظة ديالى، أن عملية البحث مستمرة عن آخر مختطف من مجموع 4 اربعة مختطفين اطلق سراح احدهم، وعثر على جثتي اثنين آخرين.وقال مدير ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة) مازن شاكر ملا جواد لـ(بغداد اليوم)،ان "مفارز امنية مشتركة من الشرطة والجيش مستمرة لليوم الثالث على التوالي في تعقب مختطفي 4 مدنيين في بساتين حوض الوقف بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة ".واضاف ملا جواد، ان "عملية البحث والتمشيط الواسعة التي شملت آلاف الدونمات من البساتين الزراعية اسهمت في ضبطت عدة مضافات احداها كانت مقراً اساسياً لخلايا داعش".وتابع ان "العمليات جاري للكشف عن مصير المختطف الاخير، بعد ان تمت تصفية اثنين منهم واطلاق سراح احدهم، وهم صاحب حقل دواجن وثلاثة من عماله ".

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