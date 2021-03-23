نجا بأعجوبة.. صحة النجف تروي قصة طفل تعرض لصعقة كهربائية ’مميتة’ (صور)

2021/03/23 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انقذت الكوادر الطبية والصحية في مستشفيات محافظة النجف، حياة طفل بعد تعرضه لصعقة كهربائية "مميتة".

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وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آذار 2021)، إنه "استقبلت ردهة الطوارئ في مستشفى الإمام السجاد في العباسية التابع لصحة النجف، حالة صعق كهربائي مميتة لطفل بعمر ثمان سنوات".

وأضافت، "حيث وصل الطفل في حالة فقدان وعي تام، أدى إلى توقف نبض القلب، وقد استنفرت كوادر الطوارئ بكل منتسبيها من الكوادر الطبية والتمريضية على عمل الانعاش القلبي الرئوي له وبعد جهود كبيرة استغرقت زهاء نصف ساعة من الانعاش القلبي الرئوي وبعد صدمتين كهربائيتين عاد قلب الطفل إلى النبض وأخذ بالتنفس، وبعد استقرار وضعة الصحي احيل إلى مستشفى الزهراء لإكمال علاجة".

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