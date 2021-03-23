كركوك.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول

2021/03/23 | 10:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في محافظة كركوك صباح اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسي الاول للمراحل المختلفة (الابتدائية- المتوسطة- الاعدادية) واعداديات الدراسة الكوردية.

وافاد مراسل PUKmedia، ان اكثر من 84 الف طالب توجهوا الى قاعات الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية.

وكان من المقرر ان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم 20 آذار، لكن تم تأجيلها الى اليوم 23 آذار بناء على طلب اعداديات الدراسة الكوردية وممثلي كركوك في مجلس النواب، لانه كانت تصادف اعياد نوروز.

وحسب مراسلنا فإن الامتحانات تسير بشكل جيد مع الالتزام بالتعليمات والاجراءات الصحة الخاصة بمكافحة فايروس كورونا.

PUKmedia / خاص

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