2021/03/23 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص اعلن مدير ناحية العبارة، مازن ملا جواد، اليوم الثلاثاء، العثور على جثتين عليهما اثار اطلاقات نارية شرقي الناحية.وقال جواد في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “القوات الامن عثرت على جثتين لمدنيين اثنين في بساتين بودجه في حوض الوقف شرقي العبارة وعليهما اثار اطلاقات نارية”.ولفت إلى أن “الجثتين وفق المؤشرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثتين عليهما اثار اطلاقات نارية شرقي العبارة المركز الخبري الوطني.

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