2021/03/23 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ان الوزارة تمتلك احصائية وقاعدة بيانات بشان اعداد النازحين من مناطق مختلفة .وذكر بيان لوزارة الهجرة ان , الوزيرة استقبلت عدداً من وجهاء وشيوخ عشائر تلعفر، الى جانب عدد من ممثلي الايزيديين بحضور ممثل عن معهد السلام (USIP) بمبنى الوزارة ".وجرى خلال المقابلة بحث أوضاع الايزيديات الناجيات من قبضة عصابات داعش الإرهابية، وبقية المكونات الاخرى على حد سواء ".وقالت الوزيرة :" ان اقرار قانون الناجيات المختطفات انتصار للانسانية وللنساء بشكل خاص على الجرائم التي ارتكبت بحقهن من قبل عصابات داعش الاجرامية ".وتطرقت وزيرة الهجرة إلى زيارتها المرتقبة إلى ممثل المرجعية في كربلاء للتباحث معه حول مشروع انشاء الدور واطئة الكلفة، مؤكدة أنها ستطلب شمول اهالي تلعفر بهذه الدور جراء الدمار والخراب الذي لحق بمناطقهم وبعض الدور المهدمة في قرية سينو وغيرها ".وأوضحت جابرو " ان الوزارة تمتلك احصائية وقاعدة بيانات بشان اعداد النازحين من مناطق مختلفة " ، مشددة على ان " تكون عودتهم طوعية مع الاستعداد الدائم لمساعدتهم ".وعبر الوفد الزائر من اهالي تلعفر عن شكرهم لما تقوم به وزارة الهجرة حيال فئات عنايتها من النازحين والعائدين فضلا عن الجهد الذي تقوم به وزيرة الهجرة على الصعيد الانساني والاهتمام الكبير بالناجيات المختطفات واصحاب الدور المهدمة من النازحين والسعي لحل مشكلاتهم المتعلقة بترميم وبناء تلك الدور"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة : نمتلك احصائية وقاعدة بيانات بشان اعداد النازحين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة : نمتلك احصائية وقاعدة بيانات بشان اعداد النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).