الحشد الشعبي والجيش يطلقان عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار

2021/03/23 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أطلق الحشد الشعبي والجيش، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار.وذكر بيان لاعلام الحشد ان , العملية تمت بمشاركة قوة من اللواء السابع للحشد الشعبي والجيش (فق10) لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة "./انتهى2

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