جمعية الناشرين الإماراتيين تنظم أمسية شعرية احتفاء باليوم العالمي للشعر

2021/03/23 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين أمسية شعرية جمعت خلالها سبعة شعراء من مختلف تجارب القصيدة المعاصرة في الإمارات مقدمة بذلك لقاء بين جماليات المكان التراثي والكلمة الشعرية وذلك احتفاء باليوم العالمي للشعر.وشارك في الأمسية التي عقدت في بيت عبيد الشامسي أحد المنازل الإماراتية التقليدية العريقة التي تم ترميمها في ساحة الفنون في منطقة الشويهان بالشارقة، كل من الشاعرة الإماراتية الدكتورة عفراء عتيق وشما البستكي واللبنانية زينة هاشم بيك وصانعة المحتوى المبدعة أليسيا نولز والباحثة الكويتية رشا الدويسان ومغني الراب الفلسطيني صهيب العسعس والفنان أحمد يوسف.وتنوعت القراءات بين اللغة العربية والإنجليزية وتوقفت في دلالاتها ومعانيها عند مفهوم الحب والحسرة والروح والوطن والمنفى حيث قدم الشعراء مختارات من قصائدهم.وقال راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: يعتبر الشعر واحدا من أبرز الفنون الإنسانية وعنصرا حيويا من عناصر ثقافتنا الإماراتية ويمتاز بمكانة أصيلة باعتباره أداة إبداعية للتعبير عن الذات وتوثيق التاريخ إلى جانب قدرته على تعزيز الترابط والتقارب المعنوي والعاطفي بين أفراد المجتمعات والشعوب.وأضاف: تلتزم الجمعية تجاه رؤيتها في إغناء المشهد الأدبي في المنطقة وتعزيزه في مختلف أنواع الفنون ومنها الشعر ..مشيرا إلى أن تنظيم هذه الأمسية الشعرية يأتي في إطار جهود الجمعية الرامية إلى توفير منصة ملهمة لرعاية المواهب المحلية وتشجيع فناني الكلمة المقروءة./انتهى

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