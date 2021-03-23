طيران التحالف الدولي يدمر 39 وكرا ارهابيا في نينوى

2021/03/23 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني ان طيران التحالف الدولي دمر 39 وكرا ارهابيا في نينوى.وذكرت في بيان انه : وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة،نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة يوم امس في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى.واضافت : ان الضربات اسفرت عن تدمير ٣٩ وكراً للإرهابيين./انتهى3

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