2021/03/23 | 10:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ يوم واحد

لمواجهة كورونا..



البنك المركزي يُضيف خاصية جديدة للأوراق النقدية

منذ يومين

البنك المركزي يعلق على تغيير سعر الصرف

منذ يومين

التجارة تعلن البدء بتجهيز وجبة جديدة من مادة زيت الطعام

منذ 7 أيام

وزارة المالية تشكل لجنة بالتنسيق مع البنك المركزي للرقابة والاشراف على المصرف الزراعي

منذ أسبوع واحد

بريق الذهب يخفت بسبب التعافي الاقتصادي العالمي

منذ أسبوعين

الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي بخمسة محاصيل

منذ أسبوعين

أسعار النفط ترتفع وسط المخاوف على المعروض

منذ 3 أسابيع

العقود الآجلة للنفط تواصل تسجيل المكاسب

منذ 3 أسابيع

الأصفر الرنان يهوي إلى أدنى مستوى في شهور

منذ 3 أسابيع

“أوبك+” تتفق على ابقاء مستويات انتاج النفط كما هي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يوعز بمنح القروض للمشاريع واعادة النظر بآليات الاقراض) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يوعز بمنح القروض للمشاريع واعادة النظر بآليات الاقراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).