تزويد 17 ألف سيارة بالغاز في العراق

2021/03/23 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تشهدُ المنافذ الخاصة بتركيب منظومة الغاز في السيارات ببغداد والمحافظات، إقبالاً كبيراً من المواطنين، وبلغت أعداد السيارات التي تجهزت بهذه المنظومة 17 ألف سيارة على مستوى البلاد وهي في تزايد.وقال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، علي عبد الكريم الموسوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “عدد السيارات التي تعمل بمنظومة الغاز بلغ 17 ألف سيارة، وما يقارب من 800 الى 900 سيارة تضاف لهذا العدد شهرياً”، لافتاً إلى أن “هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على التحويل لمنظومة الغاز”.وأضاف الموسوي، “يبلغ سعر المنظومة 500 ألف دينار مع صيانة مجانية لمدة عام كامل، والمنظومة من مناشئ عالمية رصينة إيطالية وتركية، وتم تقديم تسهيلات للمواطنين من خلال بيع المنظومة بالتقسيط بدفع 50 ألف دينار شهرياً من دون فوائد وبشكل ميسر، كما أن سعر المنتج 200 دينار للتر الواحد، بينما سعر لتر الغاز في إقليم كردستان 375 دينارا”.وبين، أن “إجراءات الدفع بالتقسيط ميسرة جداً بوجود كفيل، فإذا كان هذا الكفيل من وزارة النفط تكون كفالته من دون صحة صدور، كما يمكنه كفالة 10 أشخاص، أما إذا كان الكفيل موظفا في وزارة أخرى فيكون بتأييد وصحة صدور ترسل بيد المعتمد في اليوم نفسه”.وأشار إلى “استعداد الشركة لإضافة منظومة الغاز لجميع السيارات التي تعمل بمنظومة البنزين في العراق، حيث بلغ عدد الورش 24 ورشة، بالإضافة الى وجود من 45 الى 50 منفذا منتشرا في بغداد والمحافظات”.



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