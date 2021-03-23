2021/03/23 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد إسرائيل، الثلاثاء، رابع انتخابات خلال عامين، في وقت يأمل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن يستغل موقع الصدارة الذي احتلته بلاده في حملة التطعيم بلقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، إلى تحقيق أغلبية مستقرة والخروج من حالة الشلل السياسي غير المسبوقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الإسرائيلية.. نتانياهو يواجه منافسين من اليمين للمرة الأولى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الإسرائيلية.. نتانياهو يواجه منافسين من اليمين للمرة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).