«أرامكو» تعمل على زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً

2021/03/23 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعرب أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، عن تفاؤله بشأن سوق النفط وتوقع تعافياً قوياً للطلب، قائلاً "نحن متفائلون للغاية حيال الطلب على النفط مستقبلاً".

وأضاف الناصر أن "أرامكو" تباشر أعمالاً هندسية لزيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وتدور مستويات الإنتاج الحالية للشركة حول 8 ملايين برميل نفط يومياً، ضمن اتفاق تحالف (أوبك+) لخفض المعروض في سوق النفط، للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب مع تعرض سوق النفط لـ"ضربة قوية" في بداية وباء كورونا في نيسان الماضي مع وصول الأسعار لمستويات تقترب من الصفر.

واتفقت السعودية ودول من خارج أوبك، على رأسها روسيا، على خفض إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل نفط يومياً، بدءاً من آيار الماضي.



وما زال تحالف (أوبك+) يوقف ضخ 7.2 مليون برميل نفط يومياً عن الأسواق، إضافة إلى مليون برميل نفط أوقفت ضخها السعودية طواعية منذ شباط الماضي، وتستمر حتى نهاية نيسان المقبل.

وارتفعت أسعار النفط منذ تشرين الاول الماضي مع تعافي الطلب واستمرار التحالف في كبح المعروض، ليتجاوز خام برنت مستوى 70 دولاراً للبرميل في النصف الأول من آذار الجاري، قبل أن يتراجع إلى مستويات دون 65 دولاراً للبرميل في تعاملات الخميس.

تبعات عام كورونا

وأظهرت نتائج أعمال شركة "أرامكو " انخفاض صافي الأرباح في عام 2020 بنسبة بلغت 44.4 % لتصل إلى 183.7 مليار ريال، مقابل 330.7 مليار ريال في عام 2019، (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وعزَت الشركة انخفاض صافي الأرباح بشكل أساسي إلى تراجع أسعار النفط الخام وتقلُّص حجم مبيعاته، وأيضاً تدنّي هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيماويات.

أرباح رغم الجائحة

وأعلنت "أرامكو"، الأحد الماضي، عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال عن الربع الرابع من عام 2020، إذ تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، وهي القيمة نفسها التي وزّعتها الشركة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، ليصل إجمالي توزيعات الشركة للعام بأكمله إلى نحو 281 مليار ريال.

وسيكون تاريخ الأحقية لتلك التوزيعات في الثاني والعشرين من آذار، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («أرامكو» تعمل على زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («أرامكو» تعمل على زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).