مستشار الكاظمي يعلن عن خطة استراتيجية متكاملة لإصلاح القطاع الأمني

2021/03/23 | 10:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حدّد مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي، الثلاثاء، خطة ستراتيجية متكاملة لإصلاح القطاع الأمني في البلد بعدة اتجاهات، وتتضمن إعادة بناء الأجهزة الاستخبارية ومنظوماتها وتقنياتها، واستثمار التطور التكنولوجي في القطاعات الأمنية، إضافة إلى التأهيل والتدريب المستمر لقواتنا المسلحة بجميع صنوفها.وقال علاوي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “منذ تسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة الحكومة، عمل على إعلان برنامج لإصلاح القطاع الأمني، وهو يسير بالاتجاهات العسكرية والاستخبارية والأمنية”.وأشار الى “العمل على إعادة تأهيل خطة الاصلاح بمجال التحول من البناء الافقي الى العمودي والتركيز على الجودة والمهنية والوطنية بمقابل الكفاءة والعلاقات المدنية العسكرية المستقرة، ما أدى بالتالي الى نجاح ستراتيجية المطاردة لفلول ( داعش)، فضلاً عن عمليات فرض القانون التي تسير بها الحكومة من خلال تطوير جهود قدرات قوات الأمن الداخلي سواء في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، ومواجهة المجاميع التي تقوم بعملية التأثير في الاستقرار والأمن كخلايا الكاتيوشا وغيرها”.وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن “الحكومة رسمت برنامجا على مدى 24 شهراً لهذه الخطة الستراتيجية، والتي نفذ منها نسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية، والآن هناك نسب أخرى تعمل عليها وتستثمر نتيجة النصر الذي تحقق على ( داعش) والأهداف الكبيرة التي أدت الى مقتل قيادات التنظيم خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.



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