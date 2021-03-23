العراق: على طريقة افلام الاكشن.. اشتباكات طاحنة بين تجار المخدرات والقوات الامنية

2021/03/23 | 10:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، باشتباك مسلح بين تجار مخدرات في ناحية القادسية جنوبي محافظة النجف يسفر عن مقتل واصابة 3 اشخاص.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، (23 آذار 2021)، ان "اشتباك مسلح بقنابل يدوية حصل بين تجار مخدرات في ناحية القادسية جنوبي النجف فجر اليوم".

واضاف، ان "الاشتباك اسفر عن مقتل شخصين مطلوبين للاجهزة الامنية واصابة اخر بجروح بالغة"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين الى الطب العدلي لاكمال الاجراءات القانونية لهما، فيما نقلت المصاب الى المشفى لتلقي العلاج".

N.A

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